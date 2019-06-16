"Так разбежаться опять - это, конечно, кошмар". Тренер Шубенкова - о победе спортсмена на этапе "Бриллиантовой лиги" в Марокко

Сергей Клевцов, тренер российского бегуна с барьерами Сергея Шубенкова, заявил, что его подопечный испытывал проблемы с разбегом во время этапа "Бриллиантовой лиги" в Рабате. Шубенков стал первым на дистанции 110 метров с барьерами, несмотря на падение на финише.

- Все хорошо, что хорошо кончается, - приводит РИА Новости слова Клевцова. - В принципе, такой результат нами и прогнозировался – между 13,05 и 13,15. Но забег, как и все в этом мире, соткан из парадоксов - черное и белое, хорошо и плохо, старт и финиш… Так разбежаться опять - это, конечно, кошмар. Сейчас он приедет, будем разговаривать.

Падение? То же самое было у него в Берлине, когда он упал на чемпионате Европы на финише. Думаю, недельку-другую все будет заживать. Трудно пока оценить, но ссадина по площади большая. Думаю, до этапа в Америке все залечим.

Шубенков падает и побеждает! Посмотрите это эпичное видео