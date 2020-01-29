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«Так не должно быть в XXI веке». Ласицкене не допустили к выступлению на соревнованиях в Германии

13:38
Мария Ласицкене. Фото Instagram.
Мария Ласицкене. Фото Instagram.
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Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене была исключена из числа участниц турнира в Коттбусе. До этого российская спортсменка говорила, что организаторы хотят видеть ее в прыжковом секторе.

— Я расстроена, что не смогу приехать в Коттбус в этом году, — написала Ласицкене в Instagram. — И до сих пор не могу понять, почему не имею права выступать на международном уровне. Разочарована, что меня лишают права выступать из чьей-то чужой ошибки. Так не должно быть в XXI веке.

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