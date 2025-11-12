Легкая атлетика
12 ноября, 17:00

Свищев о Гордиюк: «Это решение только подтверждает правильность ее выбора в пользу России»

Анастасия Пилипенко

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал исключение бегуньи Анны Гордиюк из Федерации легкой атлетики Украины (ФЛАУ).

«Это решение только подтверждает правильность ее выбора в пользу России. Именно так там относятся и относились к своим спортсменам. Мы же даем им возможность выступать, прогрессировать», — цитирует Свищева ТАСС.

Ранее сообщалось, что Гордиюк лишили членства в ФЛАУ из-за выступления на территории России. Она становилась чемпионкой страны среди юниорок в беге на 60 м.

С 2022 года 20-летняя спортсменка выступает под флагом России. В июне 2024 года она выиграла всероссийские соревнования в беге на 100 м, в мае 2025-го ей было присвоено звание мастера спорта.

Источник: ТАСС
Дмитрий Свищев
