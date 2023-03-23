Журова — о продлении отстранения российских легкоатлетов: «Раньше был допинг, теперь добавились и другие причины»

Депутат Госдумы Светлана Журова в комментарии для «СЭ» отреагировала на решение совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) продлить отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях.

«Не думаю, что это что-то новое для нас. Раньше был допинг, теперь добавились и другие причины отстранения. Ожидать того, что они нас допустят, было крайне фантастическое развитие событий. Пока не вижу причин надеяться, что нас кто-то еще допустит. По риторике нашей федерации они говорят: как только СВО закончится, сразу допустят. Но до этого момента они побаиваются. Наверное, они боятся бойкотов, конфликтов. Сейчас у многих федераций аргумент такой: мы не допускаем, потому что это небезопасно. Может быть неадекватное поведение болельщиков. Спортсмены могут друг на друга реагировать неадекватно, поэтому им проще сейчас запретить нам участвовать. Конечно, это абсурд полный. Тут надо ждать окончания, мирных переговоров. На самом деле, и МОК этого ждет, поверьте. Все федерации ждут», — сказала Журова корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

23 марта совет World Athletics восстановил членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в организации. При этом отстранение российских спортсменов от международных соревнований, действующее с марта 2022 года, было продлено.