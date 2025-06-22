Легкая атлетика
Новости
Статьи Олимпиада Чемпионат мира
Уведомления
Главная
Легкая атлетика

22 июня, 17:27

Аплачкина о тренировках у мужа: «Некоторые думают, что я ему просто диктую, что делать»

Сергей Лисин
Обозреватель отдела спорта

Светлана Аплачкина завершила ударный блок из трех стартов за два дня — в субботу она выиграла 1500 метров на Кубке России по легкой атлетике в Жуковском, затем, в тот же день, вышла на старт десяти километров на «Ночном забеге» в Москве, после чего вернулась в Жуковский и в воскресенье финишировала на дистанции 800 метров с результатом 2.03,95.

О том, зачем было бежать 800, как сложился «Ночной забег» и возникают ли в семье Аплачкиных проблемы из-за совмещения отношений муж-жена и тренер-спортсменка Светлана рассказала «СЭ» после финиша.

— Какой у тебя вчера на «Ночном забеге» средний темп был?

— 3,15 километр, кажется.

— Это ты так во второй зоне пробежалась?

— Часы показали, что бег бы на пороге. Действительно, я вчера начала «десятку» с девчонками, как мы и планировали. Тренер мне дал добро на то, чтобы отработать только последние три километра. И, в принципе, я бежала первые семь в районе 3,20 на километр. Это, можно сказать, мой темповый тренировочный бег, хотя утренняя «полторашка», конечно, чувствовалась. Но, в целом, нормально. Последние три километра прошла за 9 минут 10 секунд, а последний километр — за три минуты ровно и, считаю, это очень хороший для меня показатель.

— Зачем тогда сегодня ты вышла на старт 800 метров? Особенно, учитывая то, что это не совсем твоя дистанция.

— Если говорить о дорожке, то в этом сезоне акцент на 1500, потому что хочется выполнить норматив на чемпионат мира. Когда узнали, что 5000 и 1500 метров на Кубке России будут два дня подряд, а затем уже 800, решили стартовать и 1500, и 800. Если бы они были через день, то выбор бы, скорее всего, пал на 5000 и 1500. Текущий вариант менее энергозатратен, все-таки на 5000 больше сил тратишь.

— Теперь о личном. Твой тренер — это еще и твой муж. Как у вас с конфликтом интересов?

— Некоторые думают, что я ему просто диктую, что делать, как тренироваться. И да, изначально, несколько месяцев, эта проблема имела место. Я задавала вопросы — зачем, почему мы это делаем? Говорила, что мне что-то не нравится, все высказывала. Но затем просто отпустила ситуацию, теперь не думаю о том, что мне делать и как. Я говорю ему свое состояние, что мне хотелось бы такую тренировку. Он прислушивается и где-то ее добавляет. А так, в целом, когда сейчас обсуждаем данный вопрос, он говорит, что не замечет разницы, эмоционального давления из-за ситуации, что он еще и муж.

— С кем остается сын?

— Он у нас закончил первый класс. До того, как пошел в школу, мы выезжали везде все вместе. Но с сентября я ездила в Кению и в Киргизию одна, потому что сыну нужно в школу и он остался с супругом. Но на соревнования они приезжают, школу в этот момент мы ставим на паузу.

— Таким образом, весь твой тренировочный процесс с сентября идет удаленно, потому что супруг дома, а ты на сборах?

— Я с собой на тренировку беру телефон, если чувствую, что что-то не так, то сразу звоню, он всегда на связи и мы на ходу вносим корректировки.

Но на месте все делаю сама. Когда первый раз поехала одна в Киргизию, то голова взрывалась — нужно и отрезки брать, и повторения считать, и про лактат тоже не забыть. Несколько первых тренировок было тяжело держать это все в голове, но затем привыкла.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
легкая атлетика
Читайте также
Орбан рассказал о риске третьей мировой войны в случае ошибки мировых держав
Дмитриев заявил об ослаблении позиций противников многополярного мира
Билет на матч отдают за квартиру в Алма-Ате. Что происходит в Казахстане перед игрой «Реала» с «Кайратом»
В США произошел первый за семь лет шатдаун. Что пишут СМИ
Шабанов и Кравцов не набрали очков в предсезонных матчах НХЛ
Даниил Медведев: «Почему каждый судья в мире пытается меня запугать?»
Популярное видео
Капризов подписал рекордный контракт
Капризов подписал рекордный контракт
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
Что творится в «Ак Барсе» / Кузнецов в «Металлурге» / «Нефтехимик» — топ
Что творится в «Ак Барсе» / Кузнецов в «Металлурге» / «Нефтехимик» — топ
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Краснодар»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Краснодар»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» наверху таблицы
«Нефтехимик» наверху таблицы
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Прохорец о беге на Кубке России: «Одна девочка просто мне на плечо легла»

Прыгун в высоту Лысенко пока не погасил долг перед зарубежными адвокатами

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости