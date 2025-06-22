Аплачкина о тренировках у мужа: «Некоторые думают, что я ему просто диктую, что делать»

Светлана Аплачкина завершила ударный блок из трех стартов за два дня — в субботу она выиграла 1500 метров на Кубке России по легкой атлетике в Жуковском, затем, в тот же день, вышла на старт десяти километров на «Ночном забеге» в Москве, после чего вернулась в Жуковский и в воскресенье финишировала на дистанции 800 метров с результатом 2.03,95.

О том, зачем было бежать 800, как сложился «Ночной забег» и возникают ли в семье Аплачкиных проблемы из-за совмещения отношений муж-жена и тренер-спортсменка Светлана рассказала «СЭ» после финиша.

— Какой у тебя вчера на «Ночном забеге» средний темп был?

— 3,15 километр, кажется.

— Это ты так во второй зоне пробежалась?

— Часы показали, что бег бы на пороге. Действительно, я вчера начала «десятку» с девчонками, как мы и планировали. Тренер мне дал добро на то, чтобы отработать только последние три километра. И, в принципе, я бежала первые семь в районе 3,20 на километр. Это, можно сказать, мой темповый тренировочный бег, хотя утренняя «полторашка», конечно, чувствовалась. Но, в целом, нормально. Последние три километра прошла за 9 минут 10 секунд, а последний километр — за три минуты ровно и, считаю, это очень хороший для меня показатель.

— Зачем тогда сегодня ты вышла на старт 800 метров? Особенно, учитывая то, что это не совсем твоя дистанция.

— Если говорить о дорожке, то в этом сезоне акцент на 1500, потому что хочется выполнить норматив на чемпионат мира. Когда узнали, что 5000 и 1500 метров на Кубке России будут два дня подряд, а затем уже 800, решили стартовать и 1500, и 800. Если бы они были через день, то выбор бы, скорее всего, пал на 5000 и 1500. Текущий вариант менее энергозатратен, все-таки на 5000 больше сил тратишь.

— Теперь о личном. Твой тренер — это еще и твой муж. Как у вас с конфликтом интересов?

— Некоторые думают, что я ему просто диктую, что делать, как тренироваться. И да, изначально, несколько месяцев, эта проблема имела место. Я задавала вопросы — зачем, почему мы это делаем? Говорила, что мне что-то не нравится, все высказывала. Но затем просто отпустила ситуацию, теперь не думаю о том, что мне делать и как. Я говорю ему свое состояние, что мне хотелось бы такую тренировку. Он прислушивается и где-то ее добавляет. А так, в целом, когда сейчас обсуждаем данный вопрос, он говорит, что не замечет разницы, эмоционального давления из-за ситуации, что он еще и муж.

— С кем остается сын?

— Он у нас закончил первый класс. До того, как пошел в школу, мы выезжали везде все вместе. Но с сентября я ездила в Кению и в Киргизию одна, потому что сыну нужно в школу и он остался с супругом. Но на соревнования они приезжают, школу в этот момент мы ставим на паузу.

— Таким образом, весь твой тренировочный процесс с сентября идет удаленно, потому что супруг дома, а ты на сборах?

— Я с собой на тренировку беру телефон, если чувствую, что что-то не так, то сразу звоню, он всегда на связи и мы на ходу вносим корректировки.

Но на месте все делаю сама. Когда первый раз поехала одна в Киргизию, то голова взрывалась — нужно и отрезки брать, и повторения считать, и про лактат тоже не забыть. Несколько первых тренировок было тяжело держать это все в голове, но затем привыкла.