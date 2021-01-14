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Светлана Абрамова ушла с поста спортивного директора ВФЛА

19:46
Светлана Абрамова. Фото ВФЛА.
Светлана Абрамова. Фото ВФЛА.
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Светлана Абрамова ушла с поста спортивного директора Всероссийской федерации легкой атлетики, сообщает пресс-служба организации.

Она занимала эту должность с марта 2020 года.

«Решение не было спонтанным. Размышлений и взвешиваний за и против было много. Вступая в эту должность я прекрасно осознавала и степень ответственности, и возможный объем работы.

Но со временем я ясно почувствовала, что ради результата в одном приходится жертвовать другим. Я четко поняла, что ради ученицы (Анжелика Сидорова, — прим. «СЭ»), с которой мы идем рука об руку уже 19-й год, ради нашей совместной работы и накануне приближающейся Олимпиады мне необходимо остановиться и сделать осознанный выбор.

Выбор сделан и, надеюсь, многие поймут расставленные на данный момент приоритеты», — заключила Светлана Абрамова.

Дополнительная информация:

https://rusathletics.info/133238

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