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Сузуки — первый японский чемпион мира по ходьме

10:05

Японец Юсуке Сузуки выиграл золотую медаль на дистанции 50 км в соревнованиях по спортивной ходьбе на чемпионате мира в Дохе (Катар). Его результат 4 часа 4 минуты 20 секунд.

Вторым стал португалец Жоау Виейра (4:04.59). Замкнул тройку канадец Эван Данфи (4:05.02).

Сузуки стал первым японцем, ставшим чемпионом мира в спортивной ходьбе. При этом 43-летний Виейра стал самым возрастным призером чемпионатов мира.

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