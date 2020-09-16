Суд Парижа приговорил экс-тренера сборной России Мельникова к двум годам тюрьмы

Бывший тренер сборной России в беге на длинные дистанции Алексей Мельников получил два года тюрьмы. Такое решение принял суд Парижа, сообщают «РИА Новости».

Сообщается, что специалист получил срок за пассивную коррупцию. Ранее стало известно, что осужден на три года тюрьмы за пассивную и активную коррупцию бывший глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничев.

Мельников и Балахничев находятся в международном розыске. Бывший президент ВФЛА намерен подать апелляцию.