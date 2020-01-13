Суд над бывшим президентом ИААФ, которого подозревают в получении взяток из России, отложен до июня

Слушания по делу бывшего президента Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) Ламина Диака, которые должны были начаться сегодня в Париже, отложены до июня, информирует BBC. Причина — новые документы, которые были переданы в суд. Речь идет о показаниях еще одного обвиняемого — его сына Папа Массата Диака, которые он дал в ноябре прошлого года в Сенегале. Слушания были отложены, чтобы дать сторонам ознакомиться с этими документами.

Напомним, что Диака подозревают в том, что он получил из России взяток более чем на миллион долларов за сокрытие данных о положительных результатах допинг-проб.

82-летний бывший прыгун в длину в августе 2019 года ушел с поста президента ИААФ после почти 16 лет в этой должности.