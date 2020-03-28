«Стоит перетерпеть дискомфорт ради дальнейшей жизни близких». Совет от Исинбаевой

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева призвала соблюдать самоизоляцию для профилактики заражения коронавирусом.

«Я соблюдаю запрет на выход из дома в течении недели!

Конечно не нужно поддаваться панике, но выполнять рекомендации просто необходимо! Это в интересах наших с вами родителей, бабушек и дедушек!

Сейчас стоит перетерпеть дискомфорт, ради дальнейшей жизни наших близких!

Пожалуйста, будьте социально ответственны!

Не выходите на улицу в течение этой недели без острой необходимости!

Только вместе мы сможем не допустить распространение вируса.

Появившееся свободное время я использую с умом. Учу английский язык, играю с детьми, читаю книги и делаю тренировки.

Посвятите себя семье и тем делам, на которые всегда не хватало времени", — написала Исинбаева в Instagram.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 614 884 человек. Умерших — 28 687, выздоровевших — 135 671. В России на данный момент 1264 случаев заражения, 4 человека умерли, выздоровело — 49.

Кто из спортсменов заболел коронавирусом? К сожалению, список пополняется

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса? Карантин в спорте