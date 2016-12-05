19:12 5 декабря | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Степанова получит антидопинговую премию в Германии

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Информатор Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Юлия Степанова получит антидопинговую премию от одной из немецких антидопинговых организаций (Doping-Opfer-Hilfe e.V.), информирует Inside the Games. Торжественное вручение состоится 12 декабря в Германии. 

Напомним, 30-летняя легкоатлетка, а также ее муж Виталий выступили основными информаторами ВАДА в деле о применении допинга в российской легкой атлетике на немецком телеканале ARD, а впоследствии при составлении доклада независимой комиссии.

ИААФ позже, несмотря на нарушение антидопинговых правил, допустила Степанову до международных стартов, однако МОК в итоге не дал ей разрешения на участие в Олимпийских играх в Рио из-за допинговой истории в прошлом.

Не так давно спортсменка, которая скрывается в США, получила грант, позволяющий ей оплачивать свои тренировки, а ее мужу дали работу в ВАДА – он будет консультантом по вопросам допинга.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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streletc1783

30 серебренников.Гореть им в аду.

11:33 6 декабря

Пятачок Новодворской

Плата за участие в заказной антироссийской кампании. Этот поступок больше напоминает буквально следующее: Представьте, что в вашем городе есть штат коррумпированных чиновников, которые воруют бюджетные деньги. Потом пару человек оттуда увольняют, а они потом где только можно растрындели о тотальной коррупции. Если Степановы такие борцы за чистый спорт, почему они до последнего пользовались этими благами, а когда её муженька турнули, после чего у неё появилась положительная проба сразу стали за чистый спорт выступать?

19:51 5 декабря

Vlаdimir

Плата за участие в заказной антироссийской кампании.

19:38 5 декабря

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