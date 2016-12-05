Степанова получит антидопинговую премию в Германии

Информатор Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Юлия Степанова получит антидопинговую премию от одной из немецких антидопинговых организаций (Doping-Opfer-Hilfe e.V.), информирует Inside the Games. Торжественное вручение состоится 12 декабря в Германии.

Напомним, 30-летняя легкоатлетка, а также ее муж Виталий выступили основными информаторами ВАДА в деле о применении допинга в российской легкой атлетике на немецком телеканале ARD, а впоследствии при составлении доклада независимой комиссии.

ИААФ позже, несмотря на нарушение антидопинговых правил, допустила Степанову до международных стартов, однако МОК в итоге не дал ей разрешения на участие в Олимпийских играх в Рио из-за допинговой истории в прошлом.

Не так давно спортсменка, которая скрывается в США, получила грант, позволяющий ей оплачивать свои тренировки, а ее мужу дали работу в ВАДА – он будет консультантом по вопросам допинга.