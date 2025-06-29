Степан Веткин о возвращении после травмы: «Немного по тормозам бьет»

Лидер мирового сезона среди юниоров в прыжках в высоту Степан Веткин, одержавший убедительную победу на первенстве России с результатом 2,20, рассказал «СЭ» о том, как полученная зимой травма сказалась на его подготовке к летнему сезону.

— Ты в январе прыгнул 2,26 — это лучший результат сезона в мире, но затем пропустил всю зиму. Травма?

— Да, был поврежден правый голеностоп, связка чуть не разорвалась. Приходил в себя месяца два, затем начал тренироваться. В целом сейчас все хорошо, залечился. Готов не хуже, чем зимой, однозначно, но не получается пока так же прыгать. Видимо, какой-то след в голове остался, какая-то боязнь.

— Травма сидит в голове?

— Да-да. Может быть, уже и не страшно, но словно немного по тормозам бьет.

— 2,37 Топича, рекорд Европы и мира. Ты понимаешь, как так прыгать, пусть даже и не сейчас, в принципе?