29 июня, 14:00

Степан Веткин о возвращении после травмы: «Немного по тормозам бьет»

Сергей Лисин
Обозреватель отдела спорта

Лидер мирового сезона среди юниоров в прыжках в высоту Степан Веткин, одержавший убедительную победу на первенстве России с результатом 2,20, рассказал «СЭ» о том, как полученная зимой травма сказалась на его подготовке к летнему сезону.

— Ты в январе прыгнул 2,26 — это лучший результат сезона в мире, но затем пропустил всю зиму. Травма?

— Да, был поврежден правый голеностоп, связка чуть не разорвалась. Приходил в себя месяца два, затем начал тренироваться. В целом сейчас все хорошо, залечился. Готов не хуже, чем зимой, однозначно, но не получается пока так же прыгать. Видимо, какой-то след в голове остался, какая-то боязнь.

— Травма сидит в голове?

— Да-да. Может быть, уже и не страшно, но словно немного по тормозам бьет.

— 2,37 Топича, рекорд Европы и мира. Ты понимаешь, как так прыгать, пусть даже и не сейчас, в принципе?

— Прекрасно понимаю. Все возможно, если захотеть. Главное — желание, мотивация, которая у меня сегодня как будто была, но в то же время и отсутствовала. Это все мои проблемы.

Степан Веткин.«Немного по тормозам бьет». Восходящая звезда российских прыжков в высоту — о возвращении после травмы
Новая жизнь «Магнитки» / Буцаев в «Сибири»
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов теперь в «Металлурге»
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
Капризов подписал рекордный контракт
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
