Степан Киселев: «В Японии было сумасшествие, в магазинах пустые полки»

Чемпион России по марафону Степан Киселев в интервью «СЭ» рассказал, как застал вспышку коронавируса на сборах в Японии. Большинство соревнований по всему миру были отменены из-за пандемии.

— Из Японии я должен был лететь на тренировочный сбор в Киргизию, — рассказал Киселев. — Стыковка была в Сеуле, оттуда я должен был добраться до Алма-Аты, а потом уже на машине добираться в Киргизию. Но в этот момент начиналась эпидемия коронавируса. Надо знать японцев, которые даже и без всяких вирусов поголовно ходят в масках, чтобы понять, какую панику это вызвало. Началось сумасшествие: в магазинах пустые полки, люди на улице шарахались друг от друга. В порту заблокировали какой-то корабль, я был в шоке: люди приплыли домой, а их не выпускают. Но смеялся ровно до того момента, как выяснил, что они отменили авиасообщение с Кореей. И оказалось, что я в ловушке.

— Что стали делать?

— Взял билет в Москву через Дубай. В Россию я прилетел утром, а вечером у меня уже был рейс до Бишкека. Это было еще до ограничений, поэтому в Москве на карантин меня не сажали. Но когда прилетел в Бишкек, меня на паспортном контроле развернули назад. Говорят: «Только что был в Японии? До свидания». А мне уже звонит таксист, спрашивает, где я... Если бы я был местным, меня бы изолировали на две недели. Но так как я из России, проще было отправить меня назад. К тому моменту я был на ногах уже третьи сутки. Домой в Чебоксары добрался уже в полубессознательном состоянии.

«В Японии было сумасшествие: пустые полки, все в масках, рейсы отменяли»