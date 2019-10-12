Чемпион России-2019 в марафонском беге Степан Киселев поделился впечатлениями от рекорда Элиуда Кипчоге. Кениец первым в истории пробежал марафон быстрее двух часов (1:59.40). Рекорд не будет официально зарегистрирован ИААФ, поскольку Кипчоге бежал без конкурентов и с пейсмейкерами.

— Мы только что наблюдали высадку на Марс, приводит Instagram ИААФ слова Киселева. — Это действительно круто, видеть разрушение человеческих границ. Ведь когда шла речь о марафоне, всегда фигурировала цифра 2. Два часа это стена, за которую было не перебраться, никто не знал, что за ней. И вот тут такое!!! Поглядите, как он пробежал. 1:59:40 и ни капли усталости. Кажется, я начинаю сомневаться, человек ли он? Пусть лучше будет Богом, иначе начинаешь осознавать, какое ты ничтожество на фоне Кипчоге.

Спорт это или шоу? Шоу, но без фокусов. Ведь Кипчоге бежал от начала до конца. Жалко только, что он застолбил звание первого, выбежавшего из 2 часов у того, кто это сделает по правилам.