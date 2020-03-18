Чемпион России по марафону Степан Киселев в интервью «СЭ» рассказал, как оказался на сборах в Японии. В этом году там пройдут Олимпийские игры

— Я давно мечтал об этом, — рассказал Киселев. — Потому что результаты японцев впечатляют. Допустим, на полумарафонах у них быстрее 1 часа 6 минут пробегают по двести человек. А для русского бегуна это дикие цифры. Причем если по кенийцам видно, что они от природы дико талантливые, то по японцам этого не скажешь. И поэтому возникает вопрос: как же они тогда умудряются так быстро бежать? Никакой информации об этом я не нашел. Японцы — скрытный народ. И поэтому когда у меня появился спонсор, я сразу попросился, чтобы меня отправили тренироваться в Японию.

— Вы нашли в итоге ответ на вопрос, почему японцы так быстро бегут?

— Однозначного ответа нет. Если кенийцы делают безумные объемы, японцы тренируются скорее с умом. В нашей группе было человек 15-20 бегунов, и на них приходилось шесть тренеров. Представляете, какой контроль? Некоторые из японцев были по уровню чуть выше меня, но по тренировкам этого не скажешь. Мы вроде делаем работу примерно одинаково, а по результатам на соревнованиях они сильнее. Мне кажется, дело в количестве стартов и внутренней конкуренции. Они показывают свои результаты, потому что бегут «автобусами», то есть группами человек по 50. Так гораздо проще, чем в одиночку бежать на те же секунды.

— Получается, если вас поставить в этот «автобус», вы тоже побьете все личные рекорды?

— Хотелось бы в это верить. Во всяком случае, я для себя сделал вывод: хочешь бежать на результат — езжай в Японию. Потому что на европейских забегах с кучей кенийцев, они начинают так быстро, что ты сразу отваливаешься и дальше бежишь один. А японцы не такие шустрые, и чем короче дистанция, тем очевидней, что таланта им не хватает. Но зато они крайне терпеливые, и ближе к концу марафона это как раз те качества, которые позволяют показывать результат.

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