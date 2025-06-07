«Несчастные люди». Тренер сборной СССР пожалел сестер Пресс — их обвиняли в том, что они мужчины

Тренер сборной СССР в 70-80-е годы Станислав Возняк, специализировавшийся на метательных видах в легкой атлетике, в интервью «СЭ» рассказал о знаменитых спортсменках сестрах Тамаре и Ирине Пресс. Многие обвиняли их в том, что они не имели права соревноваться с женщинами.

— Были в ваше время и другие звезды. Сестры Пресс, например.

— Самое светлое впечатление!

— Общались тесно?

— Особенно с Ириной. Я работал руководителем комплексной научной группы по всей легкой атлетике. Не только по метаниям. Переехали на стадион «Динамо». С Ириной Пресс общались несколько раз в неделю. Она была начальником управления. А у Тамары Пресс я был даже оппонентом на защите кандидатской диссертации. Выступал на ученом совете.

— Потрясающе.

— Она сама попросила меня оппонировать. Защитилась блестяще.

— Было бы желание — могли завалить?

— Нет. У нее все было грамотно.

— А банкет?

— Я на банкет не остался. Зато как-то с женой пригласила меня к себе на Ленинский проспект. Очень приятная квартирка, занавески такие милые.

— Если уж говорить начистоту, сестры Пресс — две несчастные женщины.

— Все так.

— Семьи не было ни у одной, ни у другой?

— Не было.

— Сестры хоть съехались в конце жизни?

— Нет. Хоть между собой ладили.

— Я как-то приехал в Питер к Галине Зыбиной, великой метательнице, олимпийской чемпионке 1952 года. Она выражалась просто: «Сестры Пресс — мужчины».

— Нет... Как бы вам сказать? У меня были очень хорошие отношения с Сашей Барышниковым, Надей Чижовой. Это тренеры сестер Пресс. Мы в Эшерах часто встречались. Наша-то база была в Леселидзе, но спорткомитет заставлял ездить и в Эшеры. Хотя там болотистое место. Метать молот там невозможно — уходит в ил! Каждый раз надо вытаскивать!

— Еще и не всегда вытащишь, наверное.

— В том-то и дело. Я категорически отказался туда ездить. А Валентину Сычу, который курировал легкую атлетику и представлял меня как главного тренера весной 1977 года, я сказал в Леселидзе: «Только здесь будем работать!»

— Так что с сестрами Пресс?

— С Чижовой и Барышниковым мы контактировали постоянно. Но ни разу не зашел разговор про сестер Пресс! Ни-ког-да! Но от некоторых спортсменов можно было услышать негатив в отношении Пресс. Что уж скрывать.

— Нина Пономарева, обладательница первой золотой олимпийской медали в истории СССР, их ненавидела.

— Нина — своеобразный человек. Мы часто встречались... Говорила так: «Стасик, я с ними за один стол не сяду». Я спокойно отвечал: «Ну, не сядешь — и не садись». У них тяжелая судьба, поверьте. Говорил всем, кто на Пресс шипел: «Они нас защищали. А теперь вы поднялись на их уровень — и так относитесь...»

— Женщины из сборной даже не здоровались с ними?

— Ну.. Всякое бывало. Не показывай, будь выше этого! Ты же первая олимпийская чемпионка Советского Союза, дружочек ты мой! А Нина вот так себя вела.

— Галина Зыбина тоже слышать не могла про сестер Пресс.

— Галя тоже своеобразная натура. За что любить, если соревновалась с ними? Шли сантиметр в сантиметр?

— Я не могу понять — они и не мужчины, но и не женщины.

— Гермафродиты. По науке все объяснимо, а по-людски — сложно. Несчастные люди, что говорить.

— Будь ваша воля — допускали бы таких до женских соревнований?

— Сейчас — нет.

— В какой-то момент ввели гендерный контроль — и все спорные фигуры разом отвалились?

— Совершенно верно. Не только у нас. Сразу сошла румынка Балаш, прыгунья в высоту.