Станислав Поздняков: «С оптимизмом смотрим на перспективу восстановления ВФЛА в ближайшее время»

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков выразил уверенность, что статус ВФЛА будет восстановлен до конца года.

— По всем признакам, по всем переговорам, которые мы ведём, мы позитивно смотрим на перспективу восстановление ВФЛА в самое ближайшее время. Со сдержанным, но все-таки оптимизмом.

— На чем основан этот оптимизм?

— Все вопросы, которая поднимала рабочая группа, были представлены ответы. По большинству из них, насколько мне известно, получили позитивный отклик. Один из вопросов не зависит от нас, это препроверка проб Московской лаборатории. Мы со своей стороны все выполнили. По этому, я почти уверен, что до конца года все должно произойти. (Мария Маркова)

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