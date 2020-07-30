Президент ОКР Станислав Поздняков прокомментировал решения совета World Athletics (WA) по статусу ВФЛА.

— Ситуация вокруг ВФЛА по-прежнему остается тяжелой, но сегодняшние решения совета WA воспринимаю как возможность формирования отправной точки для возобновления предметных переговоров по всем накопившимся вопросам, — сказал Поздняков. — Уверен, важную роль в том, что для ВФЛА сохранена возможность двигаться в сторону выхода из кризиса, сыграло письмо министра спорта.

Сейчас речь идет, помимо финансовой составляющей, о ряде серьезных и требующих глубокой проработки в сжатые сроки условий.

Итоги сегодняшнего заседания Совета WA важны и с точки зрения вектора дальнейших действий.

ОКР, со своей стороны, продолжает вести необходимую работу и призывает все заинтересованные стороны объединить усилия для эффективного развития российской легкой атлетики.

Напомним, ВФЛА должна была выплатить 5 миллионов долларов штрафа до 1 июля за причастность к фальсификации документов по делу Данила Лысенко, но в срок штраф не был выплачен. Также нужно выплатить 1,31 миллиона долларов в качестве издержек. Еще 5 миллионов штрафа наложены условно. В итоге совет World Athletics выступил за полное исключение из состава организации ВФЛА, если штраф не будет выплачен до 15 августа.