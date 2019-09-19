Станислав Поздняков: «К словам Гануса отнесся недоумением»

Президент ОКР Станислав Поздняков прокомментировал резонансное интервью главы РУСАДА Юрия Гануса газета L'Equipe. Ганус заявил, что в ходе расследования были выявлены нарушения антидопинговых правил.

— Я начал рабочий день с изучения интервью. ОКР провел совместно с РУСАДА более десятка совместных мероприятий. В частности, проводили семинары накануне крупных турниров, Форум юных олимпийцев, коллеги принимали участие в Олимпийском дне и многих других мероприятиях. По моей информации, руководитель РУСАДА и другие представители агентства являются частыми гостями в здании ОКР. Поэтому к словам Юрия Гануса отнесся недоумением и списываю их на нюансы перевода. Мы, к слову, готовим предложение о взаимодействии с РУСАДА нашей комиссии спортсменов, поскольку аналогичной комиссии в самом агентстве нет. Ведь у нас общая цель — мы работаем в интересах чистого спорта. (Мария Маркова)

Ганус снова взрывает бомбу. Прав ли он, втянув в свою войну иностранцев?