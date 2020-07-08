Стало известно имя дочери Болта. Очень креативное

Стало известно имя новорожденной дочери восьмикратного олимпийского чемпиона по легкой атлетике Усэйна Болта. Девочку назвали Олимпия Лайтнинг.

Возможно, имя Олимпия отсылает к олимпийским победам Болта, а Лайтнинг переводится как «молния». Один из переводов фамилии «Болт» — «гром».

Невеста Болта Кейси Беннетт родила Олимпию Лайтнинг 17 мая.