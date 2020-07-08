Стало известно имя дочери Болта. Очень креативное
8 июля 2020, 17:13
Стало известно имя новорожденной дочери восьмикратного олимпийского чемпиона по легкой атлетике Усэйна Болта. Девочку назвали Олимпия Лайтнинг.
Возможно, имя Олимпия отсылает к олимпийским победам Болта, а Лайтнинг переводится как «молния». Один из переводов фамилии «Болт» — «гром».
Невеста Болта Кейси Беннетт родила Олимпию Лайтнинг 17 мая.
Girl Dad #OlympiaLightningBolt pic.twitter.com/LLlQMAaTvH— Usain St. Leo Bolt (@usainbolt) July 7, 2020
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