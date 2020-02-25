Стали известны предвыборные тезисы кандидата в президенты ВФЛА Юрченко

Кандидат в президенты Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Евгений Юрченко рассказал ТАСС об основных тезисах своей предвыборной программы, с которой он выступит перед делегатами отчетно-выборной конференции.



Основные тезисы предвыборной программы Юрченко:На прошлой неделе были объявлены имена четырех кандидатов на пост главы ВФЛА. Ими стали Юрий Борзаковский, Михаил Гусев, Олег Курбатов и Евгений Юрченко. Внеочередная выборная конференция ВФЛА состоится 28 февраля.

1. Формирование органов управления ВФЛА, исключающих людей, к которым были или могут быть предъявлены претензии со стороны Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics), Международного олимпийского комитета, Спортивного арбитражного суда в Лозанне, Всемирного антидопингового агентства и Российского антидопингового агентства.

2. Проведение инвентаризации текущей деятельности ВФЛА с целью анализа финансового состояния и подготовки предложений для формирования бюджета.

3. Подготовка и проведение ребрендинга ВФЛА по аналогии с World Athletics для начала формирования положительного имиджа федерации как организации, не имеющей ничего общего с проблемами прошлых периодов.

Кандидат в президенты ВФЛА Юрченко рассказал о программе развития федерации

4. Признание ошибок в действиях ВФЛА, связанных со всеми предыдущими допинговыми историями.

5. Планомерная работа с первого дня по обеспечению допуска российских спортсменов в нейтральном статусе. Подготовка рабочей встречи с World Athletics с целью согласования дорожной карты по восстановлению полноценного членства ВФЛА в World Athletics c учетом результатов прошедших выборов и сделанных официальных заявлений.

6. Разработка и утверждение плана для подготовки к главному старту сезона — Олимпийским играм в Токио.

7. Начало работ по созданию собственной финансовой базы для самостоятельного финансирования сборной команды с целью обеспечения полноценного контроля за тренировочным процессом и повышения ответственности ВФЛА за конечный результат.

8. Внедрение методик тренировки во всех видах легкой атлетики, позволяющих добиваться высоких результатов без применения запрещенных препаратов.

9. Внедрение постоянного медико-биологического сопровождения тренировочного процесса, начиная с юношеского возраста, с целью определения и корректировки специализации спортсменов, исходя из их индивидуальных физиологических особенностей.

10. Активная антидопинговая работа и пропаганда.

11. Инвентаризация состояния дел в региональных подразделениях с целью подготовки к разработке адресной Федеральной программы по возрождению и дальнейшему развитию легкой атлетики в России на 2020-2030 годы, в том числе с использованием государственно-частного партнерства.

12. Работа по созданию в Москве Федерального центра развития легкой атлетики, включающего стадион, манеж, гостиницу, медико-восстановительный центр, помещения для базирования постоянно действующих комиссий ВФЛА.

13. Работа по созданию аналогичных центров в регионах.

14. Серьезное усиление работы по популяризации легкой атлетики на телевидении и в прессе