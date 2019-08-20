Стала известна причина смерти 25-летней легкоатлетки во время пробежки

Предварительной причиной смерти легкоатлетки Маргариты Плавуновой является остановка сердца, сообщает ТАСС на Тамбовскую региональную федерацию легкой атлетики.

Уточняется, что похороны 25-летней спортсменки состоятся 21 августа в Котовске Тамбовской области. Как сообщалось ранее, девушка решила пробежаться перед очередными соревнованиями, однако упала в траву, где и была позже обнаружена.

Плавунова — является кандидатом в мастера спорта, многократным победителем и призером соревнований ЦФО, входила в число ведущих легкоатлетов Тамбовской области.