Стала известна дата чемпионата мира по легкой атлетике в 2022 году

Чемпионат мира по легкой атлетике пройдет с 15 по 24 июля в Орегоне, эту дату утвердила Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics).

Чемпионат мира был перенесен с 2021 на 2022 год в связи с переносом летних Олимпийских игр 2020 года в Токио из-за пандемии коронавируса. Отмечается, что организаторы чемпионата договорились провести это его на три недели раньше, чтобы он не накладывался на игры Содружества в Бирмингеме, которые пройдут с 27 июля по 7 августа.