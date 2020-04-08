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Стала известна дата чемпионата мира по легкой атлетике в 2022 году

16:47
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Чемпионат мира по легкой атлетике пройдет с 15 по 24 июля в Орегоне, эту дату утвердила Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics).

Чемпионат мира был перенесен с 2021 на 2022 год в связи с переносом летних Олимпийских игр 2020 года в Токио из-за пандемии коронавируса. Отмечается, что организаторы чемпионата договорились провести это его на три недели раньше, чтобы он не накладывался на игры Содружества в Бирмингеме, которые пройдут с 27 июля по 7 августа.

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