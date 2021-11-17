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Совет World Athletics рекомендовал продлить отстранение ВФЛА

16:25
Себастьян Коу. Фото Getty Images
Себастьян Коу. Фото Getty Images
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Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) рекомендовал конгрессу организации продлить отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) до выполнения всех условий по восстановлению.

«В отчете рабочей группы отмечается, что с марта 2021 года ВФЛА сумела достичь удовлетворительного прогресса в достижении ключевых показателей, обозначенных в плане восстановления, — сказал Коу. — Основываясь на этом, совет принял решение отложить вопрос об исключении ВФЛА и вместо этого рекомендовал конгрессу продлить отстранение ВФЛА до тех пор, пока не будут выполнены все условия по восстановлению», — приводит ТАСС слова президента World Athletics Себастьяна Коу.

ВФЛА была лишена членства в World Athletics в ноябре 2015 года на фоне допингового скандала в российской легкой атлетике. В декабре того же года была создана рабочая группа во главе с Руне Андерсеном, которая отслеживает выполнение плана по восстановлению ВФЛА. С тех пор отстранение ВФЛА продлевалось более 15 раз.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12950851

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Иван Торопцев все материалы автора
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