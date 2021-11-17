Совет World Athletics рекомендовал продлить отстранение ВФЛА
Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) рекомендовал конгрессу организации продлить отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) до выполнения всех условий по восстановлению.
«В отчете рабочей группы отмечается, что с марта 2021 года ВФЛА сумела достичь удовлетворительного прогресса в достижении ключевых показателей, обозначенных в плане восстановления, — сказал Коу. — Основываясь на этом, совет принял решение отложить вопрос об исключении ВФЛА и вместо этого рекомендовал конгрессу продлить отстранение ВФЛА до тех пор, пока не будут выполнены все условия по восстановлению», — приводит ТАСС слова президента World Athletics Себастьяна Коу.
ВФЛА была лишена членства в World Athletics в ноябре 2015 года на фоне допингового скандала в российской легкой атлетике. В декабре того же года была создана рабочая группа во главе с Руне Андерсеном, которая отслеживает выполнение плана по восстановлению ВФЛА. С тех пор отстранение ВФЛА продлевалось более 15 раз.
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