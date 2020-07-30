Совет World Athletics призвал полностью исключить ВФЛА при невыплате штрафа до 15 августа

Совет World Athletics выступил за полное исключение из состава организации ВФЛА, если штраф не будет выплачен до 15 августа, сообщает ТАСС.

ВФЛА должна была выплатить 5 миллионов долларов штрафа до 1 июля за причастность к фальсификации документов по делу Данила Лысенко, но в срок штраф не был выплачен. Также нужно выплатить 1,31 миллиона долларов в качестве издержек. Еще 5 миллионов штрафа наложены условно

Российские легкоатлеты на период временного лишения Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) могут выступать на международных стартах (за исключением Олимпийских, Европейских и Военных игр) только в статусе нейтральных спортсменов.

На данный момент россияне не могут выступать на соревнованиях в любом статусе.