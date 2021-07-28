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Допинг

Совет World Athletics пока отказал ВФЛА в восстановлении

10:53
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Глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьян Коэ заслушал доклад рабочей группы по восстановлению ВФЛА.

«Совет World Athletics заслушал доклад рабочей группы по восстановлению ВФЛА. Она сделала вывод, что ВФЛА добилась прогресса, но восстановление пока не произойдет. Следующий раз Совет вернется к этой теме и передаст ее на обсуждение конгрессу в ноябре», — заявил Коэ.

Напомним, в ноябре 2015 года ВФЛА была временно лишена членства в World Athletics из-за нарушения антидопинговых правил.

В настоящее время из-за санкций, наложенных на ВФЛА, российские легкоатлеты не могут выступать на международных соревнованиях под своим флагом.

Последнее заседание совета World Athletics прошло в середине марта. На нем было принято решение о возобновлении выдачи российским спортсменам нейтрального статуса, дающего право выступать на международных стартах.

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Наталья Марьянчик все материалы автора

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