Совет World Athletics на заседании в марте рассмотрит вопрос восстановления ВФЛА

Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) на заседании 11-12 марта обсудит вопрос восстановления членства Всероссийской федерации легкой атлетики, информирует ТАСС.

World Athletics в ноябре 2019 года приостановила процесс восстановления членства ВФЛА в связи с допинговом делом российского прыгуна в высоту Данила Лысенко. Бывшее руководство национальной федерации было обвинено в попытке выгородить спортсмена с помощью поддельных медицинских справок.

Усугубившийся в связи с делом Лысенко кризис в российской легкой атлетике привел к тому, что Министерство спорта РФ до 1 марта приостановило государственную аккредитацию ВФЛА. 3 февраля президиум федерации подал в отставку и передал полномочия по взаимодействию с международными организациями рабочей группе Олимпийского комитета России (ОКР). Выборы нового руководства ВФЛА пройдут 28 февраля.