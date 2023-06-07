Сотомайор заявил, что ему доставляет удовольствие звание мирового рекордсмена

Кубинский прыгун в высоту Хавьер Сотомайор признался, что ему доставляет удовольствие звание мирового рекордсмена.

«Мой рекорд (245 см) держится уже три десятка лет, и мне, не буду врать, это доставляет удовольствие. Это как самому, уже не выступая, постоянно присутствовать в секторе. Вроде давно отошел от активного спорта, мышцы давно перестали реагировать на то, как прыгают другие, а соревнуются эти «другие», получается, все равно с тобой», — цитирует Сотомайора RT.

Сотомайор является олимпийским чемпионом, двукратным чемпионом мира и четырехкратным чемпионом мира в помещении, а также чемпионом «Дружбы-84» в Москве.