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Сегодня, 18:20

Сотомайор заявил, что ему доставляет удовольствие звание мирового рекордсмена

Алина Савинова
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Кубинский прыгун в высоту Хавьер Сотомайор признался, что ему доставляет удовольствие звание мирового рекордсмена.

«Мой рекорд (245 см) держится уже три десятка лет, и мне, не буду врать, это доставляет удовольствие. Это как самому, уже не выступая, постоянно присутствовать в секторе. Вроде давно отошел от активного спорта, мышцы давно перестали реагировать на то, как прыгают другие, а соревнуются эти «другие», получается, все равно с тобой», — цитирует Сотомайора RT.

Сотомайор является олимпийским чемпионом, двукратным чемпионом мира и четырехкратным чемпионом мира в помещении, а также чемпионом «Дружбы-84» в Москве.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1159017-sotomaior-udovolstvie-zvanie
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