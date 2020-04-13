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«Соседям снизу я не завидую». Ласицкене рассказала, как тренируется в условиях карантина

09:55
Мария Ласицкене. Фото Reuters
Мария Ласицкене. Фото Reuters
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Трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене рассказала, как тренируется в условиях карантина.

— Выкручиваемся, как можем. Используем пятилитровую бутылку воды в качестве блина от штанги и так далее, — цитирует Ласицкене РИА «Новости». — И если честно, нашим соседям снизу я не завидую.

Мысль поехать в Прохладный была до того, как в стране ввели повсеместный режим самоизоляции. В итоге мы с моим тренером решили исключить любые риски, связанные с перелетом, и оставили все как есть. Геннадий Гарикович составил план домашних тренировок, и я ему следую.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20200413/1569939269.html

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