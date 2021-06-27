Соперник Шубенкова показал в забеге на 110 метров с барьерами второй результат в истории
08:04
Американский барьерист Грант Холлоуэй показал очень быстрые секунды в отборе в сборную США, который завершается в Юджине.
В полуфинале чемпион мира 2019 года пробежал 110 метров за 12,81 секунды. Это второй результат в истории — быстрее в 2012 году бегал только рекордсмен мира Арис Мэррит. В финале Холлоуэй был чуть медленнее, но все равно выбежал из 13 секунд (12,96) и победил.
Путевку на Олимпиаду в Токио также получили Дэвон Аллен, пробежавший за 13,10, и Дэниел Робертс (13,11). На Играх-2020 все они будут соперниками россиянина Сергея Шубенкова — в четверг на чемпионате России наш спортсмен пробежал за 13,37 секунды.
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