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СМИ: ВФЛА рекомендовала десятерых легкоатлетов для поездки на Олимпиаду в Токио

12:16
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Главный тренерский совет Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) будет рекомендовать рабочей группе ВФЛА включить в состав олимпийской команды Сергея Шубенкова и Илью Шкуренева, получивших днем ранее допуски для участия в международных стартах, информирует ТАСС.

В последний день чемпионата России состоялось заседание главного тренерского совета, главным вопросом обсуждения стало формирование списка из 10 спортсменов, которые получат право выступить на Олимпийских играх в Токио.

В рекомендованный рабочей группе список вошли Илья Иванюк, Михаил Акименко и Мария Ласицкене (все — прыжки в высоту), Анжелика Сидорова (прыжки с шестом), Дарья Клишина (прыжки в длину), Сергей Шубенков (бег на 110 метров с барьерами), Илья Шкуренев (десятиборье), Василий Мизинов и Эльвира Хасанова (оба — спортивная ходьба), а также Валерий Пронкин (метание молота). Если чемпион России 2021 года в прыжках с шестом Тимур Моргунов получит до понедельника нейтральный статус, то будет также рекомендован рабочей группе для включения в олимпийский состав. Пресс-служба ВФЛА этот список официально не подтверждает, ссылаясь на Кодекс этики федерации.

Напомним, что из-за допинговых скандалов и дисквалификации Всероссийской федерации легкой атлетики лишь десять человек от России могут выступить на крупных международных стартах, в том числе на Олимпиаде в Токио.

Олимпийский игры из-за пандемии не состоялись в прошлом году. Теперь соревнования пройдут в этом году с 23 июля по 8 августа.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11763209

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