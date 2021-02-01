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Допинг

СМИ: Шубенкову грозит дисквалификация от трех до шести месяцев

15:05
Сергей Шубенков. Фото Елена Соболь, "СЭ"
Сергей Шубенков. Фото Елена Соболь, "СЭ"
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Чемпион мира по легкой атлетике Сергей Шубенков может быть дисквалифицирован на срок от трех до шести месяцев из-за применения запрещенного препарата, утверждает News.ru.

По информации источника, Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) установило, что 30-летний Шубенков принимал запрещенный препарат. При этом речь идет не о фуросемиде, о котором ранее сообщали СМИ — в том числе News.ru.

Как стало известно «СЭ», российский спортсмен 27 января получил письмо о присутствии в его организме запрещенного препарата, но он может доказать свою невиновность после вскрытия пробы «Б».

Победитель и призер чемпионатов мира Шубенков также является трехкратным чемпионом Европы (2012, 2013, 2014).

Дополнительная информация:

https://news.ru/others/rusada-ustanovila-fakt-primeneniya-zapreshyonnogo-preparata-shubenkovym/

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