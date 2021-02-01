СМИ: Шубенкову грозит дисквалификация от трех до шести месяцев

Чемпион мира по легкой атлетике Сергей Шубенков может быть дисквалифицирован на срок от трех до шести месяцев из-за применения запрещенного препарата, утверждает News.ru.

По информации источника, Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) установило, что 30-летний Шубенков принимал запрещенный препарат. При этом речь идет не о фуросемиде, о котором ранее сообщали СМИ — в том числе News.ru.

Как стало известно «СЭ», российский спортсмен 27 января получил письмо о присутствии в его организме запрещенного препарата, но он может доказать свою невиновность после вскрытия пробы «Б».

Победитель и призер чемпионатов мира Шубенков также является трехкратным чемпионом Европы (2012, 2013, 2014).