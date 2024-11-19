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Сменивший украинское гражданство на российское легкоатлет Сокирский завершил карьеру

Камила Абдурахманова
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Старший тренер сборной России по легкой атлетике Вадим Херсонцев сообщил, что метатель молота Алексей Сокирский, сменивший украинское гражданство на российское, завершил карьеру.

«Алексей Сокирский завершил карьеру. По моей информации, сейчас он занимается бизнесом», — приводит слова Херсонцева ТАСС.

39-летний Сокирский со сборной Украины, стал обладателем бронзовых медалей Универсиады-2009 и командного чемпионата Европы — 2011, на Олимпиаде 2012 года в Лондоне он занял четвертое место. В сборной России спортсмен на чемпионате мира — 2017 показал пятый результат.

Источник: ТАСС
легкая атлетика
Алексей Сокирский
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