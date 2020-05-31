Скончался трехкратный олимпийский чемпион Бобби Морроу

Трехкратный чемпион Олимпийских игр в беге на спринтерские дистанции американец Бобби Морроу скончался на 85-м году жизни, сообщает AP. Причины смерти не уточняются.

Морроу завоевал три золотые медали на Олимпийских играх 1956 года на дистанциях 100 м и 200 м, а также в эстафете 4х100 м.

Успешные выступления Морроу на национальном уровне продолжались и после Олимпиады-1956, но в 1958 году он ушел в отставку, став фермером и плотником. Он попытался вернуться в спорт перед Олимпийскими играми 1960 года, но не смог квалифицироваться в олимпийскую команду США.