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Скончался старейший американский олимпийский чемпион по легкой атлетике Грегори Белл

Сергей Ярошенко
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На 95-м году жизни скончался старейший американский олимпийский чемпион по легкой атлетике Грегори Белл, сообщает Федерация легкой атлетики США (USATF).

Белл является победителем летних Олимпийских игр 1956 года в Мельбурне в прыжках в длину с результатом 7,83 метра. Также он завоевал серебро на Панамериканских играх 1959 года.

Белл был членом зала Зала USATF с 1988 года.После завершения карьеры американец работал врачом.

легкая атлетика
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