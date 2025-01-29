Скончался старейший американский олимпийский чемпион по легкой атлетике Грегори Белл

На 95-м году жизни скончался старейший американский олимпийский чемпион по легкой атлетике Грегори Белл, сообщает Федерация легкой атлетики США (USATF).

Белл является победителем летних Олимпийских игр 1956 года в Мельбурне в прыжках в длину с результатом 7,83 метра. Также он завоевал серебро на Панамериканских играх 1959 года.

Белл был членом зала Зала USATF с 1988 года.После завершения карьеры американец работал врачом.