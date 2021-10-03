Ситуацию в российской легкой атлетике обсудят на ближайшем совете World Athletics

Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) обсудит ситуацию в российской легкой атлетике на заседании, которое пройдет с 30 ноября по 1 декабря.

«Последнее в этом году заседание совета World Athletics состоится 30 ноября — 1 декабря, некоторые члены совета будут участвовать в нем удаленно. Председатель рабочей группы Руне Андерсен представит совету свой очередной отчет», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы World Athletics.

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) была лишена членства в международной федерации в ноябре 2015 года на фоне допингового скандала в легкой атлетике. В декабре того же года была создана рабочая группа во главе с Руне Андерсеном, которая отслеживает выполнение плана по восстановлению ВФЛА.