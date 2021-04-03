Олимпийский чемпион Андрей Сильнов отреагировал на новость о смерти заслуженного тренера РФ по легкой атлетике Евгения Загорулько.

«Соболезную всем нам, потому что ушла легенда, — сказал Сильнов «СЭ». — Вся мировая легкая атлетика потеряла профессионала. Соболезную его родным и близким. Последний раз я держал его за руку в понедельник, я говорил ему, что все будет хорошо. А он в ответ мне: «Андрей, я наверное умираю». Он был в тяжелом состоянии. Евгений Петрович — это человек с большой буквы, настоящий профессионал своего дела. Больше полувека он занимался тренерской работой, досконально знает свой вид спорта. Таких людей мы вряд ли сейчас найдем».

Сильнов добавил, что у них были очень близкие отношения и особая связь.

«К нему я приезжал, как к себе домой. У нас с ним был очень близкие и теплые отношения, о которых мне тяжело говорить сейчас. О многом хотелось бы спросить его, хотелось бы услышать совет, но, к сожалению, уже не получится это сделать», — добавил Сильнов

Загорулько скончался в ночь с пятницы на субботу, 3 апреля, в возрасте 78 лет. В пятницу ученик тренера, олимпийский чемпион по прыжкам в высоту Андрей Сильнов, сообщил в Instagram, что Загорулько госпитализирован в тяжелом состоянии.

(Артем Бухаев)