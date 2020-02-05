Сидорова выступит на «Русской зиме»

Чемпионка мира 2019 года в прыжках с шестом Анжелика Сидорова примет участие в турнире «Русская зима», информирует сайт Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Ранее Сидорова заявила, что не выступит на соревнованиях, как и трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене.

Однако после того, как президиум ВФЛА сложил с себя полномочия и передал их рабочей группе ОКР, менеджер Ласицкене Ольга Назарова сообщила, что спортсменка примет участие в турнире.

Также на «Русской зиме» выступят Анна Чичерова, Михаил Акименко, Елена Соколова, Тимур Моргунов, Аксана Гатауллина, Екатерина Конева и Полина Миллер.

«Русская зима» пройдет 9 февраля в манеже ЦСКА в Москве.