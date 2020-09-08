Сидорова выиграла чемпионат России в прыжках с шестом и превзошла Исинбаеву по количеству побед

Прыгунья с шестом Анжелика Сидорова одержала победу на чемпионате России по легкой атлетике в Челябинске. Она победила с результатом 4,70 м.

29-летняя спортсменка, представляющая Москву и Чувашию на соревнованиях, выиграла чемпионат страны в четвертый раз. Она превзошла по этому показателю двукратную олимпийскую чемпионку Елену Исинбаеву, выигравшую чемпионат России трижды.

Анжелика Сидорова — чемпионка мира и Европы, двукратная победительница чемпионата Европы в закрытых помещениях, обладательница золотой медали командного чемпионата Европы.