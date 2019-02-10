Сидорова пропустит этап зимнего турнира IAAF в Бирмингеме

Обладательница лучшего результата сезона в мире в прыжках с шестом россиянка Анжелика Сидорова не выступит 16 февраля на этапе зимнего тура Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) в британском Бирмингеме. 27-летняя спортсменка собирается принять участие в заключительном этапе, который пройдет 20 февраля в немецком Дюссельдорфе.

- На следующем этапе тура, который пройдет в Бирмингеме, Анжелика выступать не будет, -приводит ТАСС слова менеджера спортсменки Павла Воронкова. - У Сидоровой пока нет британской визы, да и организаторы турнира, судя по поступившим предложениям, не очень хотят ее видеть. Но в Дюссельдорфе Анжелика выступить настроена.

8 февраля на этапе зимнего тура IAAF в Мадриде Сидорова победила с лучшим результатом сезона в мире (4,91 см), установив личный рекорд.

Все о легкой атлетике - здесь