Россиянка Анжелика Сидорова победила в прыжках с шестом на соревнованиях между сборными Европы и США. Турнир проходит в Минске.

Сидорова преодолела планку на высоте 4,85. Второе место заняла Екатерини Стефаниди из Греции (4,70), тройку лидеров замкнула Кэти Нэйджотт из США (4,70).

В метании молота победил поляк Павел Файдек (80,71), второе место занял еще один представитель Польши Войцех Новицки (78,33). Третьим стал Ник Миллер из Великобритании (77,89). Россиянин Денис Лукьянов занял шестое место.