Сидорова победила в прыжках с шестом на матче Европа — США
20:57
Россиянка Анжелика Сидорова победила в прыжках с шестом на соревнованиях между сборными Европы и США. Турнир проходит в Минске.
Сидорова преодолела планку на высоте 4,85. Второе место заняла Екатерини Стефаниди из Греции (4,70), тройку лидеров замкнула Кэти Нэйджотт из США (4,70).
В метании молота победил поляк Павел Файдек (80,71), второе место занял еще один представитель Польши Войцех Новицки (78,33). Третьим стал Ник Миллер из Великобритании (77,89). Россиянин Денис Лукьянов занял шестое место.
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...