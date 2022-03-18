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Сегодня, 12:38

Сидорова отказалась посетить встречу с министром спорта России

Сергей Разин
корреспондент
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Российская легкоатлетка Анжелика Сидорова не посетит встречу с министром спорта России Олегом Матыцином, сообщает РИА «Новости».

Сообщалось, что Матыцин 23 марта встретится с российскими спортсменами, чтобы обсудить меры поддержки в условиях санкций. Участниками встречи должны были стать фигуристы Анна Щербакова, Никита Кацалапов и Виктория Синицина, легкоатлетки Мария Ласицкене и Сидорова, а также гимнастки Дина и Арина Аверины. Ранее Ласицкене также отказалась от встречи.

Ранее стало известно, что World Athletics не допустит российских и белорусских легкоатлетов к участию в Бриллиантовой лиге.

1 марта совет World Athletics принял решение запретить российским и белорусским атлетам выступать в сезоне-2022 на чемпионатах мира и в европейском первенстве в Мюнхене. Также им запретили заявляться на турниры под эгидой Европейской легкоатлетической ассоциации.

Напомним, всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) была лишена членства в World Athletics в ноябре 2015 года на фоне допингового скандала. Также Россия была лишена права проводить международные соревнования по легкой атлетике.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220318/sidorova-1778814208.html
Анжелика Сидорова
Олег Матыцин
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