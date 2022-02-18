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Сегодня, 04:29

Сидорова одержала победу на этапе зимнего тура World Athletics в Льевене

Сергей Разин
корреспондент

Российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова одержала победу на этапе зимнего тура World Athletics в Льевене (Франция).

30-летняя спортсменка преодолела планку на высоте 4,85 м. На втором месте Ирина Жук из Белоруссии (4,80 м), замкнула тройку призерок американка Кэти Нейджотт (4,80). Еще одна россиянка Полина Кнороз — на седьмой строчке (4,55).

Следующий этап зимнего тура World Athletics пройдет в Клермоне 19 февраля. Чемпионат мира в помещении пройдет с 18 по 20 марта в Белграде.

Анжелика Сидорова
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