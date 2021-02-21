Сидорова обнялась с Ласицкене после победы на турнире в Москве
21:05
Анжелика Сидорова одержала победу на Всероссийском фестивале прыжков с шестом. Чемпионка мира-2019 преодолела планку на отметке 4,90, что стало лучшим результатом сезона в мире.
После победы Сидорову поздравила трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене. Девушки обнялись и начали радостно прыгать. Видео прыжка и совместной радости Ласицкене выложила в сториз Instagram.
Мария Ласицкене и Анжелика Сидорова pic.twitter.com/uKBauSR3B1— Великий Твитсби (@greattvetor) February 21, 2021
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю