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Сидорова обнялась с Ласицкене после победы на турнире в Москве

21:05

Анжелика Сидорова одержала победу на Всероссийском фестивале прыжков с шестом. Чемпионка мира-2019 преодолела планку на отметке 4,90, что стало лучшим результатом сезона в мире.

После победы Сидорову поздравила трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене. Девушки обнялись и начали радостно прыгать. Видео прыжка и совместной радости Ласицкене выложила в сториз Instagram.

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