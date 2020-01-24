Сидорова не выступит на «Русской зиме» и начнет сезон на чемпионате Москвы

Российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова начнет зимний сезон на чемпионате Москвы, который пройдет в манеже ЦСКА 27 января. Она сообщила, что пропустит турнир «Русская зима», намеченный на 9 февраля.

«Вместо того, чтобы как обычно, анонсировать свои ближайшие старты, приходится констатировать тот факт, что зимний сезон медленно, но верно накрывается медным тазом. На «Русской Зиме» меня не будет.

Но так как мое наивное сердечко все еще надеется попасть на чемпионат мира, встречаемся с вами на чемпионате Москвы. Попробуем там начать сезон", — написала Сидорова в Instagram.

Ранее трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене заявила о пропуске «Русской зимы» в знак протеста против руководства ВФЛА. Сидорова вместе с Ласицкене входят в комиссию атлетов.