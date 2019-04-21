Шубенков завершил предсезонный сбор в Сочи

Российский легкоатлет Сергей Шубенков сообщил, что закончил предсезонную подготовку в Сочи. По его словам, ему помогала семья.
– Ну вот и все, сбор практически закончен. Полтора месяца в Сочи пролетели очень быстро. Особенно под конец, когда семья заглянула ко мне погостить. Дальше только интереснее, сезон не за горами, – написал Шубенков в Инстаграме.
Ну вот и всё, сбор практически закончен. Полтора месяца в Сочи пролетели очень быстро 😊. Особенно под конец, когда семья заглянула ко мне погостить 😇. Дальше только интересней, сезон не за горами. . That’s it, the camp is almost over. A month and a half have gone very fast 😊. Especially lately when my family has come to visit 😇. The further the more interesting, the season is coming! #шубабатя #justdoit #RedBullRussia #trackandfield #beachtraining #adlertrainingcamp