Шубенков завершил предсезонный сбор в Сочи

Российский легкоатлет Сергей Шубенков сообщил, что закончил предсезонную подготовку в Сочи. По его словам, ему помогала семья.

– Ну вот и все, сбор практически закончен. Полтора месяца в Сочи пролетели очень быстро. Особенно под конец, когда семья заглянула ко мне погостить. Дальше только интереснее, сезон не за горами, – написал Шубенков в Инстаграме.