Легкая атлетика
Новости
Статьи Олимпиада Чемпионат мира
Главная
Легкая атлетика

Сегодня, 13:32

Шубенков выиграл забег на 110 метров с барьерами на Кубке России по легкой атлетике

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Сергей Шубенков выиграл забег на 110 метров с барьерами на Кубке России по легкой атлетике, который проходит в Брянске.

Спортсмен преодолел дистанцию за 13,27 секунды. Второе место занял Артем Макаренко (13,61), на третьей строчке — Анатолий Киселев (13,78).

31-летний Шубенков — чемпион мира и двукратный чемпион Европы по бегу на 110 метров с барьерами.

Ранее Мария Ласицкене выиграла соревнования по прыжкам в высоту на Кубке России.

Сергей Шубенков
0
Читайте также
Топ-5 продуктов, которые необходимо употреблять в жару
Месть в погонах? Ушедшего из ЦСКА вратаря арестовали за уклонение от службы в армии. Так еще бывает?!
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ласицкене: «Боюсь, что американская виза мне не понадобится»
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты
Новости
RSS RSS
Все новости