Шубенков выиграл забег на 110 метров с барьерами на Кубке России по легкой атлетике
Сергей Шубенков выиграл забег на 110 метров с барьерами на Кубке России по легкой атлетике, который проходит в Брянске.
Спортсмен преодолел дистанцию за 13,27 секунды. Второе место занял Артем Макаренко (13,61), на третьей строчке — Анатолий Киселев (13,78).
31-летний Шубенков — чемпион мира и двукратный чемпион Европы по бегу на 110 метров с барьерами.
Ранее Мария Ласицкене выиграла соревнования по прыжкам в высоту на Кубке России.
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