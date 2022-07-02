Шубенков выиграл забег на 110 метров с барьерами на Кубке России по легкой атлетике

Сергей Шубенков выиграл забег на 110 метров с барьерами на Кубке России по легкой атлетике, который проходит в Брянске.

Спортсмен преодолел дистанцию за 13,27 секунды. Второе место занял Артем Макаренко (13,61), на третьей строчке — Анатолий Киселев (13,78).

31-летний Шубенков — чемпион мира и двукратный чемпион Европы по бегу на 110 метров с барьерами.

Ранее Мария Ласицкене выиграла соревнования по прыжкам в высоту на Кубке России.