Шубенков выиграл этап "Бриллиантовой лиги" в Марокко, несмотря на падение

Чемпион мира-2015 Сергей Шубенков победил в беге на 110 м с барьерами на этапе "Бриллиантовой лиги" в столице Марокко Рабате. Российский легкоатлет преодолел дистанцию за 13,12. Примечательно, что на финише Шубенкова зацепил ямаец Омар Маклеод, пытавшийся финишировать в прыжке.

В прыжках с шестом второе место заняла Анжелика Сидорова, показавшая результат 4,77. Победу одержала Сэнди Моррис из США - 4,82. Тройку замкнула еще одна американка Кэти Нэйджотт (4,67).

Из-за дисквалификации ВФЛА Шубенков, Сидорова и другие российские легкоатлеты вынуждены подавать индивидуальные заявки на участие в международных стартах под нейтральным флагом.

Следующий этап "Бриллиантовой лиги" пройдет в Стэнфорде (США) 30 июня.