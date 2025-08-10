Легкая атлетика
10 августа, 20:47

Шубенков выиграл чемпионат России в беге на 110 метров с барьерами

Игнат Заздравин
Корреспондент

Чемпион мира по легкой атлетике Сергей Шубенков выиграл золото в беге на 110 метров с барьерами на чемпионате России по легкой атлетике.

Победителем забега стал белорус Виталий Парахонько с результатом 13,63 секунды. Шубенков финишировал за 13,69 секунды. Серебро у Семена Манакова (13,80), а третьим стал Даниил Шубин (13,90).

У женщин победу в забеге на 100 метров с барьерами одержала Виктория Погребняк (13,16). Второй стала Полина Граудынь (13,20), а третьей — Ксения Примак (13,23).

Чемпионат России по легкой атлетике проходит в Казани с 7 по 10 августа.

  • Александр Иванов

    Шубенков выиграл золото в беге на 110 метро.Победителем забега стал белорус Виталий Парахонько с результатом 13,63 секунды. Шубенков финишировал за 13,69 секунды. Серебро у Семена Манакова (13,80), а третьим стал Даниил Шубин (13,90).. мдааа, вот ребус, редакция, кто же выиграл ?

    11.08.2025

