Шубенков выиграл чемпионат России в беге на 110 метров с барьерами

Чемпион мира по легкой атлетике Сергей Шубенков выиграл золото в беге на 110 метров с барьерами на чемпионате России по легкой атлетике.

Победителем забега стал белорус Виталий Парахонько с результатом 13,63 секунды. Шубенков финишировал за 13,69 секунды. Серебро у Семена Манакова (13,80), а третьим стал Даниил Шубин (13,90).

У женщин победу в забеге на 100 метров с барьерами одержала Виктория Погребняк (13,16). Второй стала Полина Граудынь (13,20), а третьей — Ксения Примак (13,23).

Чемпионат России по легкой атлетике проходит в Казани с 7 по 10 августа.