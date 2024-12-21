Легкая атлетика
Новости
Статьи Олимпиада Чемпионат мира
Главная
Легкая атлетика

Сегодня, 09:39

Шубенков впервые за 10 лет будет выступать зимой

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Сергей Клевцов, тренер российского бегуна с барьерами Сергея Шубенкова, рассказал о том, что спортсмен принял решение выступать в зимнем сезоне.

«Шубенков будет выступать в этом зимнем сезоне, он стартует в Омске 21 декабря на Мемориале Булатовых. На недавнем чемпионате Омской области он пробежал 60 метров с барьерами за 8,11 секунды», — приводит слова Клевцова ТАСС.

34-летний россиянин планирует выступить в Рождественском турнире в Екатеринбурге, а затем в Белоруссии. В начале февраля Шубенков примет участие в «Русской зиме» и завершит зимний сезон чемпионатом России в помещении, который пройдет в Москве.

На счету Шубенкова 1 золотая, 2 серебряные и 1 бронзовая награда мировых первенств. Он является двукратным чемпионом Европы и трехкратным триумфатором финалов Бриллиантовой лиги.

Источник: ТАСС
Сергей Шубенков
Читайте также
FT сообщила о возмущении Шольца из-за идеи Дуды о конфискации активов России
Петросян выиграла короткую программу на чемпионате России-2025
Колесников победил Лифинцева на дистанции 50 метров на Кубке Сальникова
Небензя пообещал ответ РФ на преступления ВСУ против мирных граждан
В двух районах Казани загорелись дома после атаки беспилотников
Красно-белые берут «брата Абаскаля», он покупал Аршавина в «Арсенал», а теперь должен уберечь Угальде от ухода в «Челси»
Популярное видео
«Торпедо» много забивает, но все равно проигрывает
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Чикаго» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
В «Салавате Юлаеве» снова задержки зарплаты
«Миннесота» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
В «Ладе» началась распродажа команды?
«Чикаго» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
Ротенберг выиграл КПК / КХЛ возвращается / Подъяпольский в «Динамо»
«Локомотив» подписал контракт с Рихардом Паником
«Ванкувер» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Россия выиграла КПК. «Трактор» взял американского защитника
Финал Суперниндзя | Сезон 3 | Выпуск 10 — рекордный!
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
Ничья Минакова и Джонсона, Папин нокаутировал Харди
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

World Athletics разрешила российской легкоатлетке Аминжановой выступать за Таджикистан

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости